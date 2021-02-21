Россиянина с 90-процентным поражением легких вылечили от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Карачаево-Черкесии выписали из больницы 67-летнего мужчину, который поступил в лечебное учреждение с 90-процентным поражением легких на фоне коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в правительстве региона.

Как уточняют власти Карачаево-Черкесии, житель Малокарачаевского района поступил в COVID-госпиталь на базе Черкесской городской больницы 15 января в состоянии тяжелого цитокинового шторма. При этом одно легкое мужчины было поражено на 90 процентов, второе – на 80 процентов.

Медикам удалось добиться значительного улучшения состояния, в настоящее время мужчина дышит самостоятельно. Фиброзные изменения в легких после излечения от коронавируса не выявлены, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110,74 миллиона. За последние сутки показатель увеличился на 359 тысяч. Число летальных исходов за тот же период возросло на 9 тысяч — до 2,45 миллиона умерших.

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