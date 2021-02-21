Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россиянина с 90-процентным поражением легких вылечили от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россиянина с 90-процентным поражением легких вылечили от коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

В Карачаево-Черкесии выписали из больницы 67-летнего мужчину, который поступил в лечебное учреждение с 90-процентным поражением легких на фоне коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в правительстве региона.

Как уточняют власти Карачаево-Черкесии, житель Малокарачаевского района поступил в COVID-госпиталь на базе Черкесской городской больницы 15 января в состоянии тяжелого цитокинового шторма. При этом одно легкое мужчины было поражено на 90 процентов, второе – на 80 процентов.

Медикам удалось добиться значительного улучшения состояния, в настоящее время мужчина дышит самостоятельно. Фиброзные изменения в легких после излечения от коронавируса не выявлены, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110,74 миллиона. За последние сутки показатель увеличился на 359 тысяч. Число летальных исходов за тот же период возросло на 9 тысяч — до 2,45 миллиона умерших.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минимум связанных с COVID-19 смертей с конца 2020 года зафиксировали в Великобритании

Карачаево-Черкесияспасение пациентовкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте