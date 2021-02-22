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Юрист объяснила, что делать с ошибочно начисленной зарплатой
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Юрист объяснила, что делать с ошибочно начисленной зарплатой

Татьяна Плотникова

Финансы

Работодателю придется обращаться в суд, чтобы вернуть деньги, ошибочно начисленные сотруднику в качестве заработной платы. Об этом в понедельник, 22 февраля, рассказала руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

По словам эксперта, действующее законодательство не защищает работодателя: удержать излишне начисленные суммы можно с письменного согласия работника. При этом статья 137 Трудового кодекса разрешает взыскать «лишнюю» зарплату только в случаях счетной ошибки, признания вины или неправомерных действий работника судом или органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

В иных ситуациях излишне выданную сумму заработка удержать с сотрудника невозможно, рассказала юрист агентству «Прайм».

Ранее юрист рассказал, что нужно знать беременным женщинам о ранней постановке на учет в консультацию.

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