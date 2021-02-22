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Вирусолог назвал сроки вакцинации переболевших коронавирусом
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вирусолог назвал сроки вакцинации переболевших коронавирусом

Татьяна Плотникова

Общество

Людям, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, следует пройти вакцинацию против этого заболевания в том случае, если уровень антител у них уменьшится до определенного уровня. Такое мнение высказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Эксперт отметил, что переболевшим коронавирусом следует контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Также рекомендуется сдать анализ на антитела сразу после болезни.

Результаты у пациентов существенно различаются, рассказал Чепурнов, «у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие».

Пройти вакцинацию уже переболевшим коронавирусом можно, если уровень антител снизится до так называемой «серой зоны», между положительным и отрицательным значениями.

— Если мы будем жить с коронавирусом, нужно будет следить за своим состоянием и периодически «подкалываться» той или иной вакциной — благо их в ближайшее время появятся десятки, — цитирует эксперта РБК.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и врач Александр Мясников рассказали о третьей российском вакцине против COVID-19.

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