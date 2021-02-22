Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В понедельник, 22 февраля, в столичном регионе прогнозируется облачная погода с небольшим снегом и гололедицей.

Столбики термометров в Москве днем опустятся до 13 градусов мороза, ночью — до 27 градусов ниже нуля. В Подмосковье возможно до 16 и до 30 градусов ниже нуля соответственно.

Ветер ожидается восточный со скоростью до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее стало известно, что мощное потепление ждет москвичей на наступившей короткой рабочей неделе. При этом в среду, 24 февраля — первый рабочий день после длинных выходных — ожидаются обильные осадки.

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