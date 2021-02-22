Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 февраля
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 февраля

Татьяна Плотникова

Город

В понедельник, 22 февраля, в столичном регионе прогнозируется облачная погода с небольшим снегом и гололедицей.

Столбики термометров в Москве днем опустятся до 13 градусов мороза, ночью — до 27 градусов ниже нуля. В Подмосковье возможно до 16 и до 30 градусов ниже нуля соответственно.

Ветер ожидается восточный со скоростью до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее стало известно, что мощное потепление ждет москвичей на наступившей короткой рабочей неделе. При этом в среду, 24 февраля — первый рабочий день после длинных выходных — ожидаются обильные осадки.

Читайте также: Врач посоветовала пожилым москвичам воздержаться от прогулок 23 февраля

прогноз погоды на деньМосковская областьМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте