Человек пострадал при пожаре в квартире дома на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Ярославское шоссе, 131 Карта всех событий

На северо-востоке столицы в квартире произошел пожар, в результате которого серьезно пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 22 февраля.

Уточняется, что возгорание случилось по адресу Ярославское шоссе, дом № 131. Загорелась двухкомнатная квартира на 13-м этаже. Огонь распространился на площади 5 квадратных метров.

Из квартиры спасли одного человека, его передали медикам. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

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