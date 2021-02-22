Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Человек пострадал при пожаре в квартире дома на северо-востоке Москвы
Фото: МЧС / Иркутская область

Человек пострадал при пожаре в квартире дома на северо-востоке Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Ярославское шоссе, 131Карта всех событий

На северо-востоке столицы в квартире произошел пожар, в результате которого серьезно пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 22 февраля.

Уточняется, что возгорание случилось по адресу Ярославское шоссе, дом № 131. Загорелась двухкомнатная квартира на 13-м этаже. Огонь распространился на площади 5 квадратных метров.

Из квартиры спасли одного человека, его передали медикам. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Читайте также: Пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы

пострадавшие в результате пожарапожарквартира
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте