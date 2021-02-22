Пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Шереметьевская улица, 1к2 Карта всех событий

Возгорание произошло на кухне в квартире дома на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 22 февраля.

Уточняется, что пожар случился по адресу улица Шереметьевская, дом № 1. Огонь распространился на площади четырех квадратных метров.

Собеседник «ВМ» отметил, что возгорание ликвидировали до прибытия пожарных. Из квартиры самостоятельно эвакуировались четыре человека. Их на данный момент осматривают медики.

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