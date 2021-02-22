Человек пострадал при пожаре на западе Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Солнцевский проспект, 19 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате пожара в одном из жилых домов на Солнцевском проспекте в Москве. Об этом в понедельник, 22 февраля, рассказал источник «ВМ» в экстренных службах города.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома 19 по Солнцевскому проспекту. По предварительным данным, вспыхнули личные вещи и мебель в однокомнатной квартире, горели кухня и коридор, а также частично комната. Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.

Из горевшей квартиры самостоятельно выбрались два человека. Еще одного спасли прибывшие по вызову представители экстренных служб, ему потребовалась медицинская помощь.

Подробности происшествия устанавливаются.

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