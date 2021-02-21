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Двух человек удалось спасти в результате возгорания мусоропровода на юго-западе Москвы
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Двух человек удалось спасти в результате возгорания мусоропровода на юго-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Чечёрский проезд, 44 Карта всех событий

Пожар произошел на юго-западе столицы в результате возгорания строительного мусора. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 21 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Чечерский проезд, дом 44. На седьмом этаже здания загорелся мусор. Огонь распространился на площадь 10 квадратных метров.

В результате происшествия двух человек спасли — женщину и ребенка. На данный момент возгорание ликвидировано.

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