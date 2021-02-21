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Свыше 960 частных домов остались без газа после пожара в Свердловской области
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Свыше 960 частных домов остались без газа после пожара в Свердловской области

Юлия Ямпольская

Происшествия

Более 960 частных домов остались без газа после пожара на газопроводе в городе Качканаре Свердловской области. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщили в пресс-службе департамента информационной политики региона.

Стало известно, что пожар произошел на газопроводе в Качканаре. Спасатели ликвидировали его в 16:50 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.

По поручению губернатора региона администрация работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями — там, где нет печек. Для этого организовали подомовой обход, передает РИА Новости.

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Свердловская областьпожарчастный дом
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