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Две бытовки загорелись в столичном районе Печатники
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Две бытовки загорелись в столичном районе Печатники

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Южнопортовая улица, 28Ас18Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошло возгорание в двух отдельно стоящих бытовках. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в понедельник, 22 февраля.

Отмечается, что пожар случился по адресу Южнопортовая улица, дом № 28а. Известно, что площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Пожар был локализован.

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