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За сутки в Москве выявили 1723 случая коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За сутки в Москве выявили 1723 случая коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В столице за последние 24 часа выявили 1723 случая коронавируса. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в понедельник, 22 февраля, в Telegram-канале.

В столице было зафиксировано больше всего пациентов с коронавирусом среди российских регионов. Также большое число случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге и Московской области.

Всего в Москве за все время пандемии выявили 969 557 случаев коронавируса, скончались за все время 14 782 человека.

Ранее вирусолог назвал сроки вакцинации для переболевших коронавирусом.

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