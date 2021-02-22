Праздничный салют к 23 Февраля пройдет на трех площадках Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

В Москве 23 февраля — в День защитника Отечества — состоится праздничный салют на трех городских площадках. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Так, в вечернее время на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ пройдет запуск фейерверков. В мероприятии будет задействовано 78 самоходных пусковых установок и артиллерийских орудий. Каждое из них даст 30 залпов. Салют начнут запускать в 21:00.

Помимо этого, 23 февраля президент России Владимир Путин по традиции возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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