Праздничный салют к 23 Февраля пройдет на трех площадках Москвы
В Москве 23 февраля — в День защитника Отечества — состоится праздничный салют на трех городских площадках. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Так, в вечернее время на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ пройдет запуск фейерверков. В мероприятии будет задействовано 78 самоходных пусковых установок и артиллерийских орудий. Каждое из них даст 30 залпов. Салют начнут запускать в 21:00.
Помимо этого, 23 февраля президент России Владимир Путин по традиции возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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