МИД Германии заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией

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Евросоюзу следует искать новые пути для того, чтобы вести конструктивный диалог с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас в понедельник, 22 февраля.

По его словам, на встрече с европейскими коллегами представители ЕС будут рассматривать вопрос введения санкций в отношении Москвы.

— Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией. Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты, — заявил глава МИД ФРГ.

Трансляцию выступления Хайко Мааса вели в официальном аккаунте МИД в Twitter.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отношения между Москвой и Евросоюзом «разорванными в клочья».

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