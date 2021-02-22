Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В подмосковной деревне Пешково при пожаре погибли четыре человека, двое из которых дети. Организована доследственная проверка, заявили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области в понедельник, 22 февраля.

Уточняется, что трагедия произошла около восьми утра в понедельник, 22 февраля. В частном доме, где проживала семья с тремя несовершеннолетними детьми, произошло возгорание. Во время тушения огня и осмотра дома были обнаружены обгоревшие фрагменты тел двух человек. С места случившегося также была госпитализировала восьмилетняя девочка.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. На месте продолжаются работы с целью обнаружения тел остальных членов семьи, добавили в ведомстве.

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