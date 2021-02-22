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«Шита политическими нитками»: Косачев раскритиковал позицию Британии по правам человека
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Шита политическими нитками»: Косачев раскритиковал позицию Британии по правам человека

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Великобритания назвала «виновных» в нарушении прав человека только из числа своих оппонентов, но у Лондона нет морального авторитета вести эту дискуссию. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в понедельник, 22 февраля.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует призвать ООН принять меры в отношении «систематического» нарушения прав человека в России.

— Инициатива Рааба шита чисто политическими нитками, от правозащиты там нет ничего. Тематика прав человека в данном случае используется в качестве инструмента геополитической борьбы, только и всего, — отметил Константин Косачев.

По его мнению, можно было бы назвать не одну страну, которая не следует правам человека, но выступает в геополитике с лояльных Западу позиций. Глава комитета привел в пример страны Балтии с их «десятилетними поражениями в правах неграждан», а также Украину, где недавно были заблокированы оппозиционные телеканалы.

Константин Косачев добавил, что Запад, и Великобритания в том числе, не имеют морального авторитета для ведения подобных дискуссий, сообщает РИА Новости.

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