Грибоедовский ЗАГС отмечает 60-летний юбилей

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Грибоедовский ЗАГС отмечает юбилей, 22 февраля 1961 года здесь состоялась первая церемония бракосочетания.

— Ровно 60 лет назад, 22 февраля 1961 года, Дворец бракосочетания № 1 зарегистрировал брак своей первой семьи москвичей, с которой началась его многолетняя история. Более известный как Грибоедовский ЗАГС, дворец стал первым в Москве, где начали проводить торжественные регистрации брака. На протяжении 60 лет он остается самым популярным местом среди молодоженов, — рассказала Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС.

Каждый год здесь проходит более пяти тысяч торжественных церемоний бракосочетания, с 2019 года дворец работает ежедневно, а с субботы на воскресенье — в круглосуточном режиме. За 60 лет здесь поженились более 400 тысяч пар.

Самое большое число браков Грибоедовский ЗАГС зарегистрировал в 1963 году: более тринадцати тысяч пар, примерно по сорок регистраций брака в день.

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