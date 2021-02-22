«Сколько еще не сыграла»: коллега Екатерины Градовой вспомнила, какой она была на съемках

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» / 1973

Екатерина Градова покоряла всех режиссеров и актеров своей игрой и неутомимой страстью к профессии. Об этом рассказала «Вечерней Москве» актриса Валентина Теличкина.

Она отметила, что Градова была очень доброй и отзывчивой, но отличалась несгибаемой волей:

— Как жаль, что артисты такого уровня уходят из профессии. Сколько всего она еще не сыграла. Она отличалась непосредственностью и добродушием. Но в то же время Катя была невероятно красивой и притягательной.

Теличкина отметила, что очень счастлива, что ей когда-то удалось работать с Градовой на одной сцене и в одной картине.

Ранее стало известно, что в Москве на 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Она была известна по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и другим картинам. Сердце артистки перестало биться в понедельник, 22 февраля.

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