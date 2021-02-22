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Более ста военных памятников в Москве приведут в порядок до конца года
Фото: Пресс-служба РУТ (МИИТ)

Более ста военных памятников в Москве приведут в порядок до конца года

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, улица Лескова Карта всех событий

В столице приведут в порядок еще 118 военных монументов, работы планируется провести до 2022 года.

— В столице расположено больше 450 монументов, посвященных защитникам Отечества. Это и памятники, и обелиски, и стелы, и памятные знаки. Мы всегда с особым вниманием относимся к каждому из этих объектов, — сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов агентству городских новостей «Москва».

Он уточнил, что с 2014 года было приведено в порядок 66 монументов из 450. Все работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия.

Также запланированы работы с памятником Солдату Отечества на улице Лескова, стелой в честь защитников Москвы, погибших в годы Великой Отечественной войны, на улице Смольной, памятным знаком «200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года» на пересечении Зеленодольской и 1-й Новокузьминской улиц.

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