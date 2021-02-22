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Горожанам рассказали о модернизации кинотеатров «Москино»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Горожанам рассказали о модернизации кинотеатров «Москино»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Кедрова, 14к3Карта всех событий

В Москве четыре года назад началась комплексная модернизация кинотеатров сети «Москино». За это время специалисты провели полноценный ребрендинг, выполнили локальные ремонтные работы фасадов, фойе и кинозалов, установили современное кинооборудование.

В этом году работа по обновлению кинотеатров будет продолжена. В сети — 13 кинотеатров с особым репертуарным подходом и новым дизайном каждого здания.

Так, в 2003 году к сети присоединился кинотеатр «Тула», который в 2015 был закрыт на ремонт. Изменения произошли как внутри здания, так и на прилегающей территории.

В 2018 году открылись обновленные «Юность» и «Звезда». На фасаде кинотеатра «Юность» появилась новая вывеска и современные лайтбоксы для афиш. В зале на 120 мест увеличилось расстояние между рядами, появились новые кресла.

Кроме того, «Звезда» превратился в современное кинокафе, где можно посмотреть фильм, сидя за столиками.

В мае 2018 года после ремонта открылся кинотеатр «Факел», который является одним из старейших — он начал работу в 1957 году. Во время реставрации в порядок привели внутренние помещения и обновили осветительные системы.

В ноябре 2018 года к работе вернулся кинотеатр «Космос», а в ноябре 2019 года в порядок привели кинотеатр «Молодежный».

Также ремонт был проведет в «Салюте», «Березке» и «Спутнике», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Москинокинотеатрмодернизация
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