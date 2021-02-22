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Цена на биткоин упала более чем на пятнадцать процентов
Фото: pexels.com/Worldspectrum

Цена на биткоин упала более чем на пятнадцать процентов

Анастасия Чанцева

Финансы

Цена на биткоин во время торговой сессии упала на 16,99 процентов, достигая отметки в 47,944 тысяч долларов.

Торговая сессия 22 февраля завершилась падением цены на криптовалюту, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Ранее сообщалось, что цена на биткоин обновила исторический максимум, превысив 58 тысяч долларов.

Специалисты прокомментировали резкий рост курса биткоина, указав на то, что у криптовалюты нет материальной основы, но при этом она зависит от информационных вбросов, касающихся дальнейшей судьбы в целом.

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