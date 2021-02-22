Курс доллара и евро вырос на Московской бирже

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Курс доллара расчетами на «завтра» вырос до 74,6744 рубля, евро — до 90,5472 рубля.

Средневзвешенный курс доллара на Московской бирже 22 февраля вырос на 69,33 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 74,6744 рубля за один доллар.

Курс евро расчетами «завтра» вырос на 84,31 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 90,5472 рубля за один евро, сообщает Интерфакс.

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