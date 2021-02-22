Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Курс доллара и евро вырос на Московской бирже
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Курс доллара и евро вырос на Московской бирже

Анастасия Чанцева

Экономика

Курс доллара расчетами на «завтра» вырос до 74,6744 рубля, евро — до 90,5472 рубля.

Средневзвешенный курс доллара на Московской бирже 22 февраля вырос на 69,33 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 74,6744 рубля за один доллар.

Курс евро расчетами «завтра» вырос на 84,31 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 90,5472 рубля за один евро, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

курс еврокурсы валюткурс доллара
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте