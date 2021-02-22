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Россия приветствует договоренности Ирана и МАГАТЭ
Фото: пресс-служба Совфеда

Россия приветствует договоренности Ирана и МАГАТЭ

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

Россия приветствует договоренности Ирана и МАГАТЭ по мониторингу ядерных объектов Тегерана. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Приветствуем эти шаги. Надеемся, что они помогут улучшить общую политическую обстановку вокруг Ирана и его ядерной программы, позволят снять напряжение, нагнетаемое противниками договоренностей с Тегераном. Ключевой момент - применение заключенного иранской стороной соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях продолжится в полной мере и без ограничений, как это имело место до сих пор, — отметила Захарова.

Она напомнила, что 21 февраля во время визита в Тегеран гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси были достигнуты весьма важные договоренности, направленные на продолжение сотрудничества между Ираном и агентством, передает ТАСС.

Ранее Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) и Организация атомной энергии Ирана сообщили, что Тегеран продолжит выполнять соглашение о гарантиях МАГАТЭ в полной мере после того, как 23 февраля ограничит расширенные проверки организации. Стороны также достигли «временного понимания» по мониторингу ядерных объектов.

Читайте также: МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении верификационной работы на атомных объектах

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