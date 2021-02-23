Стоимость нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года

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Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на 1,20 процента и достигла 66,02 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 04:38 по московскому времени.

В последний раз цена нефти Brent превышала отметку в 66 долларов за баррель в январе 2020 года.

В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI поднялась до 62,43 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

Ранее эксперты прокомментировали подорожание нефти, а также ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке. По их мнению, этому способствуют ожидания, что вакцинация от COVID-19 приведет к дальнейшему снятию ограничений, и мягкая политика Федеральной резервной системы, а также данные по прогнозу глобального спроса на нефть в 2021 году.

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