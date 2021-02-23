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Названа предварительная причина инцидента с Boeing 777 в США
Фото: flickr.com / eric lynch

Названа предварительная причина инцидента с Boeing 777 в США

Анастасия Колоскова

В мире

Повреждение лопасти вентилятора в двигателе Pratt & Whitney, вышедшем из строя в Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines, по предварительной оценке, вызвано усталостью металла. Об этом сообщил председатель Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт.

Он уточнил, что лопасть вентилятора будет исследована во вторник, 23 февраля, в лаборатории Pratt & Whitney под надзором специалистов регулятора.

Как заметил Самуолт, инцидент не связан с неконтролируемым отказом двигателя, сообщает Reuters.

Напомним, обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом квартале около Денвера. Лайнер смог успешно вернуться. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в связи с произошедшим компания Boeing порекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.

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