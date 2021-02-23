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Председатель партии Саакашвили Ника Мелия задержан в Грузии
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Председатель партии Саакашвили Ника Мелия задержан в Грузии

Никита Абрамов

В мире

В Грузии был задержан председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил Sputnik Грузия.

Отмечается, что в ходе задержания спецназ применил слезоточивый газ.

— Рядом с офисом мобилизованы многочисленные бригады скорой помощи и патрульной полиции. Спецназ ворвался в комнату, где находился Мелия, и задержал его. Правоохранители применили перцовый газ, — сообщает Sputnik Грузия.

На данный момент сторонники Мелии ведут подготовку к акциям протеста.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, что Мелию задержали за штурм парламента, который тот спланировал для проверки государства на прочность, передает РИА Новости.

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