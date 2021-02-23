Поправки об ответственности за оскорбление ветеранов внесут в Госдуму 24 февраля

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, внесут в Государственную думу в среду, 24 февраля. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак во вторник, 23 февраля.

— Мы, безусловно, будем работать над совершенствованием нашего законодательства, — цитирует Турчака ТАСС.

Ранее сообщалось о подготовке поправок о наказании за оскорбление ветеранов ВОВ. По словам одного из авторов поправок, депутата Госдумы Ирины Яровой, распространение ложных сведений о ветеранах и клеветы на них следует относить к одной из форм реабилитации нацизма.

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