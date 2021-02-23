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Ученые заявили, что первая смерть от COVID-19 в Европе случилась на 10 дней раньше, чем считалось
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Ученые заявили, что первая смерть от COVID-19 в Европе случилась на 10 дней раньше, чем считалось

Никита Абрамов

Наука

Ученые из Сербии заявили, что первая смерть от COVID-19 в Европе произошла на десять дней раньше, чем считалось до этого. Выяснилось, что первый пациент скончался от коронавируса 5 февраля 2020 года.

Ранее считалось, что первый случай смерти от ковида зафиксировали во Франции 15 февраля 2020 года. Однако, согласно исследованиям сербских ученых, первым пациентом, скончавшимся от коронавируса, оказался 56-летний строитель из Белграда.

— Это первая смерть в Европе, которая, что доказано при помощи патогистологических и молекулярных анализов после смерти, вызвана COVID-19, — говорится в исследовании, опубликованном в медицинском научном журнале Frontiers in Medicine.

По словам ученых, данный факт может служить доказательством того, что коронавирус распространялся быстрее, чем считалось.

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