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Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гайане
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гайане

Никита Абрамов

Внешняя политика

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Гайане. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

— Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), — говорится в сообщении.

Уточняется, что это уже 33-я страна, в которой зарегистрировали «Спутник V». Российский препарат входит в тройку мировых вакцин по количеству полученных регистраций и одобрений.

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вакцинакоронавирус«Спутник V»
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