Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гайане

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Гайане. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

— Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), — говорится в сообщении.

Уточняется, что это уже 33-я страна, в которой зарегистрировали «Спутник V». Российский препарат входит в тройку мировых вакцин по количеству полученных регистраций и одобрений.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава РФПИ назвал поддерживающие вакцину «Спутник V» страны