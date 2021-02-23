Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гайане
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Гайане. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
— Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), — говорится в сообщении.
Уточняется, что это уже 33-я страна, в которой зарегистрировали «Спутник V». Российский препарат входит в тройку мировых вакцин по количеству полученных регистраций и одобрений.
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