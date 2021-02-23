Директор Малого театра рассказала, когда Юрия Соломина выпишут из больницы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина планируют выписать из больницы в ближайшие два дня. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

По ее словам, тест Соломина на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В настоящее время он хорошо себя чувствует.

— Ожидаем, что завтра-послезавтра его выпишут, и надеемся увидеть его в театре, — цитирует Михайлову ТАСС.

О госпитализации артиста из-за коронавируса стало известно во вторник, 16 февраля.

Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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