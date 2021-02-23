Медицинские работники станут гостями премии «Золотой глобус»

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Медицинские работники и другие борцы с пандемией коронавирусной инфекции станут гостями премии «Золотой глобус» за заслуги в области кино и телевидения. Об этом сообщило издание People.

Отмечается, что в залах, откуда будут вестись трансляции, будет присутствовать ограниченное число людей. Впервые на церемонию пригласят работников жизненно важных сфер, в их числе медработники, пожарные, полицейские, почтальоны, сотрудники домов престарелых и другие работники ключевых сфер экономики и социальной сферы.

Точное число гостей предстоящей премии не называется. Всех организаторов и участников мероприятия протестируют на коронавирус. Рассадка в залах будет осуществлена с соблюдением необходимой дистанции.

Напомним, что 78-я церемония награждения премии «Золотой глобус» пройдет 28 февраля.

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