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Северный вестибюль станции «Воробьевы горы» закрыли по требованию полиции
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Северный вестибюль станции «Воробьевы горы» закрыли по требованию полиции

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Северный вестибюль станции Московского метрополитена «Воробьевы горы» Сокольнической линии закрыт по требованию полиции. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Это связано с проведением салюта в Москве в честь Дня защитника Отечества.

Горожан просят пользоваться южным вестибюлем станции (выходы 1–2).

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МетроСалютДень защитника Отечества
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