Фото Нагиева с блондинкой в купальнике заинтриговало фанатов в Сети

Дмитрий Нагиев не стал раскрывать, кто запечатлен с ним на снимке / Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников в Сети, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram снимок в компании с блондинкой в купальнике.

На фото Нагиев запечатлен в черной рубашке и брюках, белой бейсболке, шарфе и кроссовках, он обнимает таинственную спутницу. При этом девушка, одетая в зеленый купальник, позирует со спины.

— «Голос 60+» не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников, — с иронией подписал фото телеведущий.

Он призвал фолловеров «достать лучшие комментарии из комментарниц».

Пользователи восхитились фигурой таинственной незнакомки и принялись гадать, что за девушка запечатлелась рядом с актером и почему они так по-разному одеты.

«До 60-ти еще далеко! Отдохни как следует!»; «Хорош вид! Лучший релакс для души и глаз»; «Какая фигурка у 60+… Огонь!»; «Интересно, кто из вас не по погоде приоделся?» — написали поклонники.

Также многие фанаты поздравили актера с Днем защитника Отечества и пожелали никогда не терять чувство юмора.

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