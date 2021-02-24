Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Фото Нагиева с блондинкой в купальнике заинтриговало фанатов в Сети
Дмитрий Нагиев не стал раскрывать, кто запечатлен с ним на снимке / Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Фото Нагиева с блондинкой в купальнике заинтриговало фанатов в Сети

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников в Сети, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram снимок в компании с блондинкой в купальнике.

На фото Нагиев запечатлен в черной рубашке и брюках, белой бейсболке, шарфе и кроссовках, он обнимает таинственную спутницу. При этом девушка, одетая в зеленый купальник, позирует со спины.

— «Голос 60+» не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников, — с иронией подписал фото телеведущий.

Он призвал фолловеров «достать лучшие комментарии из комментарниц».

Пользователи восхитились фигурой таинственной незнакомки и принялись гадать, что за девушка запечатлелась рядом с актером и почему они так по-разному одеты.

«До 60-ти еще далеко! Отдохни как следует!»; «Хорош вид! Лучший релакс для души и глаз»; «Какая фигурка у 60+… Огонь!»; «Интересно, кто из вас не по погоде приоделся?» — написали поклонники.

Также многие фанаты поздравили актера с Днем защитника Отечества и пожелали никогда не терять чувство юмора.

Читайте также: «Все бросить»: Дмитрий Нагиев рассказал о желании переехать

Дмитрий Нагиевблондинкафото
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте