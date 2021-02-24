Около 120 килограммов санкционных продуктов изъяли из магазина в Москве

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Россия, Москва, улица Мельникова, 3к1 Карта всех событий

В магазине в Южнопортовом районе Москвы выявили и изъяли около 120 килограммов сырной и мясной продукции, которая запрещена к ввозу в Россию. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.

Сотрудники компетентных органов провели контрольно-надзорное мероприятие в магазине ООО «Вкусной жизни» по улице Мельникова, 3. В результате проверки было выявлено и изъято 107,2 килограмма сыров и 10,67 килограмма готовой мясной продукции (колбасы и сыровяленое мясо), которые запрещены к ввозу в РФ. Продукция была произведена в Испании, Нидерландах, Франции, Германии и Италии.

В соответствии с действующим законодательством изъятую продукцию уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе Московской области.

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