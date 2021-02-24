Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 120 килограммов санкционных продуктов изъяли из магазина в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

Около 120 килограммов санкционных продуктов изъяли из магазина в Москве

Юлия Курганова

Общество
Россия, Москва, улица Мельникова, 3к1 Карта всех событий

В магазине в Южнопортовом районе Москвы выявили и изъяли около 120 килограммов сырной и мясной продукции, которая запрещена к ввозу в Россию. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.

Сотрудники компетентных органов провели контрольно-надзорное мероприятие в магазине ООО «Вкусной жизни» по улице Мельникова, 3. В результате проверки было выявлено и изъято 107,2 килограмма сыров и 10,67 килограмма готовой мясной продукции (колбасы и сыровяленое мясо), которые запрещены к ввозу в РФ. Продукция была произведена в Испании, Нидерландах, Франции, Германии и Италии.

В соответствии с действующим законодательством изъятую продукцию уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе Московской области.

Читайте также: Россельхознадзор предложил способ борьбы с ввозом нелегальных товаров

магазинсанкцииМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте