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Офисный квартал появится в районе станции метро «Белорусская» в столице
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Офисный квартал появится в районе станции метро «Белорусская» в столице

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Бумажный проезд, 19 Карта всех событий

Власти столицы согласовали проект строительства второй очереди офисного квартала у станции метро «Белорусская». Об этом в среду, 24 февраля, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

Отмечается, что новый офисный квартал разместится по адресу Бумажный проезд, владение 19. В бизнес-центре планируется предоставить около 11 тысяч рабочих мест.

Уточняется, что две башни здания объединят одноуровневым стилобатом. В этой части расположится основная инфраструктура. Ею круглые сутки смогут пользоваться как резиденты офисов, так и жители района. На территории будет проведено комплексное благоустройство. Центральным элементом станет парк площадью почти пять тысяч квадратных метров.

Всего в бизнес-центре планируется соорудить четыре башни. Их общая площадь составит 102 тысячи квадратных метров. Ранее уже было получено разрешение на строительство первой башни. На данный момент на объекте поводятся монолитные работы.

Завершить строительство офисного квартала планируется в конце 2023 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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