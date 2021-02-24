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Суд приговорил бывшего главу Марий Эл Маркелова к 13 годам колонии
Фото: Следственный комитет России

Суд приговорил бывшего главу Марий Эл Маркелова к 13 годам колонии

Виктория Родимкина

Происшествия

В Нижнем Новгороде суд приговорил бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС в среду, 24 февраля.

— Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 миллионов 280 тысяч рублей, — говорится в тексте приговора.

Ранее гособвинение запросило для Маркелова 17 лет колонии строгого режима.

Напомним, по информации следствия, Маркелов, будучи на посту главы региона, получил через доверенное лицо от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки свыше 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Это произошло 14 апреля 2017 года; за несколько дней до этих событий президент РФ Владимир Путин освободил Маркелова от занимаемой им должности.

Помимо Маркелова, в деле присутствуют три других фигуранта — его бывший заместитель и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, генеральный директор коммерческой структуры Наталья Кожанова и основатель вышеуказанной фабрики Николай Криваш. Последний находится в розыске.

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