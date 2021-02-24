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Жители Подмосковья могут оформить в МФЦ права на недвижимость в других регионах
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Жители Подмосковья могут оформить в МФЦ права на недвижимость в других регионах

Елена Фролова

Общество

Права на объекты недвижимости в других регионах теперь можно оформить в многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства госуправления, информационных технологий и связи.

Новая услуга Росреестра доступна в 30 офисах «Мои документы». Желающие могут получить ее по экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от места прописки. Уточняется, что воспользоваться сервисом можно на областном сайте государственных услуг. Для этого нужно указать подходящий офис и записаться на прием, чтобы получить услугу «Регистрация прав и кадастровый учет недвижимости за пределами Московской области».

У жителей Московской области в МФЦ наиболее востребованными являются именно услуги Росреестра. Например, за 2020 год сотрудники региональных офисов «Мои документы» оказали порядка трех миллиардов подобных услуг.

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Мои документыуслуги МФЦМосковская область
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