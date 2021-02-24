Третий сезон онлайн-тренировок «Спортивные выходные» стартует в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице 1 марта стартует третий сезон проекта «Спортивные выходные», который был организован центрами госуслуг совместно с департаментом спорта в рамках программы «Здоровая Москва». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 24 февраля.

По ее словам, «Мои документы» это не просто место получения госуслуг. Сотрудники центров активно принимают участие в реализации ключевых городских проектов, часто выступают их инициаторами. Яркий тому пример — проект «Спортивные выходные».

— Мы рады заявить, что 1 марта запускаем уже третий сезон бесплатных тренировок с профессиональными тренерами и звездами в онлайн-формат, — сказала Анастасия Ракова.

Заммэра уточнила, что тренировки, записанные во втором сезоне, посмотрели более 130 тысяч раз. Она отметила, что в рамках проекта любой желающий сможет заниматься любимым видом спорта онлайн с квалифицированными наставниками на YouTube-канале. Участники смогут позаниматься йогой, стретчингом, пилатесом, танцами и скандинавской ходьбой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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