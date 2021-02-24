Новые пункты вакцинации от коронавируса открыли в двух торговых центрах Москвы
Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции открылись еще в двух торговых центрах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 24 февраля.
По ее словам, местоположение и число выездных бригад постоянно меняется, чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек.
— Начиная с сегодняшнего дня прививку от COVID-19 можно сделать еще в двух торговых центрах — «Ривьера» и «Гагаринский», — отметила заммэра.
Анастасия Ракова уточнила, что работу бригад в торговых центрах «Columbus» и «Калейдоскоп» продлили из-за высокого спроса на вакцинацию, сообщает оперштаб Москвы в Telegram-канале.
Бригады вакцинации от коронавируса в столице начали работать с 18 января. Они принимают в ГУМе, театре «Геликон-опера», во флагманских офисах «Мои документы» и других площадках.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Еще 1719 пациентов столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки