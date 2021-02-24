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Новые пункты вакцинации от коронавируса открыли в двух торговых центрах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новые пункты вакцинации от коронавируса открыли в двух торговых центрах Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Автозаводская улица, 18Карта всех событий

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции открылись еще в двух торговых центрах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 24 февраля.

По ее словам, местоположение и число выездных бригад постоянно меняется, чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек.

— Начиная с сегодняшнего дня прививку от COVID-19 можно сделать еще в двух торговых центрах — «Ривьера» и «Гагаринский», — отметила заммэра.

Анастасия Ракова уточнила, что работу бригад в торговых центрах «Columbus» и «Калейдоскоп» продлили из-за высокого спроса на вакцинацию, сообщает оперштаб Москвы в Telegram-канале.

Бригады вакцинации от коронавируса в столице начали работать с 18 января. Они принимают в ГУМе, театре «Геликон-опера», во флагманских офисах «Мои документы» и других площадках.

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