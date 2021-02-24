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Цены на социально значимые товары заморозили в Белоруссии. В их числе продукты питания, лекарства и продукция первой необходимости. Об этом сообщил телеканал «360».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко. Согласно документу, белорусским производителям нельзя допускать повышения цен на указанные товары с 24 по 28 февраля. Речь идет о 62 позициях, среди которых чай и кофе, крупы, яйца, сахар и соль, фрукты и овощи, растительное масло, рыбные, мясные, мучные и молочные продукты.

Вместе с тем цены заморожены на 50 видов лекарств, мыло, туалетную бумагу, подгузники, салфетки, пакеты и спички. Кроме того, с 1 марта стоимость товаров не должна изменяться более чем на 0,2 процента в месяц. Превышать установленный порог можно только после согласования с комиссией по ценообразованию в Совмине.

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