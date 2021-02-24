Дом по программе реновации появится на западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Щорса, 15 Карта всех событий

На западе Москвы завершается строительство жилого дома по программе реновации. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Жилой дом появится в районе Солнцево по адресу улица Щорса, владение 15. Здание рассчитано на 258 квартир. По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в настоящее время ведутся работы по чистовой отделке и благоустройству придомовой территории. Фасады двухсекционного дома будут облицованы плиткой, имитирующей клинкерный кирпич, и кассетами из металлических листов и керамогранита.

Первый этаж будет нежилым. Здесь разместятся аптеки, магазины, салоны и кружки для детей. Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Рабочие установят детскую площадку, обустроят зоны отдыха для взрослых с лавочками, сообщает Интерфакс.

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