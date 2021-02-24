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Дом по программе реновации появится на западе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Дом по программе реновации появится на западе Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Щорса, 15 Карта всех событий

На западе Москвы завершается строительство жилого дома по программе реновации. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Жилой дом появится в районе Солнцево по адресу улица Щорса, владение 15. Здание рассчитано на 258 квартир. По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в настоящее время ведутся работы по чистовой отделке и благоустройству придомовой территории. Фасады двухсекционного дома будут облицованы плиткой, имитирующей клинкерный кирпич, и кассетами из металлических листов и керамогранита.

Первый этаж будет нежилым. Здесь разместятся аптеки, магазины, салоны и кружки для детей. Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Рабочие установят детскую площадку, обустроят зоны отдыха для взрослых с лавочками, сообщает Интерфакс.

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