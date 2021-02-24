Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Деятельность 72 сотрудников иностранных спецслужб пресекли в России за год
Фото: sevbutovo.mos.ru

Деятельность 72 сотрудников иностранных спецслужб пресекли в России за год

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В России за 12 месяцев пресекли деятельность 72 сотрудников иностранных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ в среду, 24 февраля.

По его словам, органы контрразведки в 2020 году действовали эффективно и четко.

— В результате пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб, — цитирует главу государства RT.

Ранее Владимир Путин отметил роль ФСБ в борьбе с коррупцией и защите бизнеса.

Читайте также: В Кремле ответили на вопрос об отмене обязательной военной службы в России

военная разведкаВладимир Путининоагенты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте