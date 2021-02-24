Деятельность 72 сотрудников иностранных спецслужб пресекли в России за год
В России за 12 месяцев пресекли деятельность 72 сотрудников иностранных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ в среду, 24 февраля.
По его словам, органы контрразведки в 2020 году действовали эффективно и четко.
— В результате пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб, — цитирует главу государства RT.
Ранее Владимир Путин отметил роль ФСБ в борьбе с коррупцией и защите бизнеса.
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