Деятельность 72 сотрудников иностранных спецслужб пресекли в России за год

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В России за 12 месяцев пресекли деятельность 72 сотрудников иностранных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ в среду, 24 февраля.

По его словам, органы контрразведки в 2020 году действовали эффективно и четко.

— В результате пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб, — цитирует главу государства RT.

Ранее Владимир Путин отметил роль ФСБ в борьбе с коррупцией и защите бизнеса.

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