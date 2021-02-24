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Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль

Анастасия Чанцева

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания коллегии ФСБ, что страну хотят ослабить, чтобы затем поставить под внешний контроль.

— Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Собственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, — отметил глава государства.

Он пояснил, что все это направлено на то, чтобы ослабить страну, поставив ее под внешний контроль, как это было с некоторыми странами после распада СССР.

— Ничего здесь я не преувеличиваю, ну, собственно говоря, вас и убеждать в этом не нужно, вы сами хорошо знаете, даже, может быть, лучше, чем кто-либо другой, — рассказал Владимир Путин.

В качестве доказательств он порекомендовал ознакомиться с публичными стратегическими документами и откровенными заявлениями некоторых государственных деятелей из других стран, передает РИА Новости.

Ранее президент отметил роль ФСБ в борьбе с коррупцией и защите бизнеса от различных посягательств.

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