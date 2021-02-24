Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище

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Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили 24 февраля на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища.

На похоронах актрисы присутствовали родственники и близкие друзья. Могила Градовой находится с могилами актеров Валентина Гафта, Сергея Юрского и режиссера Дмитрия Брусникина.

Напомним, Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», скончалась от инсульта 22 февраля. Ей было 74 года, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Екатерина Градова — советская актриса. Одной из ее самых узнаваемых стала роль радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Также актриса знаменита по роли в спектакле по пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники» в постановке Марии Кнебель.

Екатерина Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова — популярная актриса кино и театра.

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