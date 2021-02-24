Дом по реновации на юге Москвы построят с применением BIM-моделирования
При строительстве дома по программе реновации на юге столицы будет использована технология BIM-моделирования. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, BIM-моделирование (процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей — Прим.« ВМ») используется не только при проектировании, но и при строительстве здания. Информационная модель предусматривает сбор и комплексную обработку всей технологической, архитектурно-конструкторской, экономической и другой информации об объекте.
Четырехсекционный дом на 110 квартир построят по адресу улица Судостроительная, владение 15. Леонов отметил, что этот проект является одним из пилотных в рамках программы реновации. При его разработке использовались современные технологические решения, сообщает «Москва 24».
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