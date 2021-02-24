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Путин сообщил о готовящихся против России провокациях
Фото: Администрация президента РФ

Путин сообщил о готовящихся против России провокациях

Анастасия Чанцева

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ поблагодарил сотрудников спецслужбы за передаваемую информацию о готовящихся провокациях против страны из-за рубежа.

— Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом, — уточнил Путин.

Глава государства отметил, что большинство иностранных партнеров положительно относятся к результатам России в ситуации коронавирусной инфекцией и готовы сотрудничать, передает РИА Новости.

Ранее президент заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль.

Читайте: Путин отметил роль ФСБ в борьбе с коррупцией и защите бизнеса

ФСБ РоссииРоссияВладимир Путин
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