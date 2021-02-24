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Путин: Россия и дальше будет помогать Бишкеку в борьбе с коронавирусом
Владимир Путин с президентом Киргизии Садыром Жапаровым / Фото: Администрация президента РФ

Путин: Россия и дальше будет помогать Бишкеку в борьбе с коронавирусом

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что Россия будет продолжать поддерживать Бишкек, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.

— Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией, и я хотел бы выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшать количество новых случаев заражения, — заявил российский президент.

Путин подчеркнул, что Россия всегда сможет предпринять дополнительные меры по коронавирусу для совместной с Киргизией работы в этом направлении. Он также сообщил, что российская сторона сделает все возможное, чтобы и дальше помогать Бишкеку, сообщает пресс-служба президента России.

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