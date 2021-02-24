Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Музей истории литературы XX века откроется в Москве 16 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей истории литературы XX века откроется в Москве 16 марта

Кирилл Николаев

Город
Трубниковский переулок,17Карта всех событий

Музей истории литературы XX века откроется в Москве 16 марта в главном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля (ГМИРЛИ). Об этом сообщили в пресс-службе музея.

По словам директора ГМИРЛИ Дмитрия Бака, первым проектом культурного учреждения станет «Улица Мандельштама: Осип и Надежда». Он посвящен 130-летию со дня рождения поэта. Также планируется создать экспозиции об Андрее Платонове и Михаиле Булгакове.

— Это будут мемориальные экспозиции в немемориальных местах, — цитирует Бака ТАСС.

Он добавил, что позднее в экспозиции будут представлены Владимир Маяковский, Анатолий Луначарский, Алексей Ремизов и многие другие.

Читайте также: Экскурсии по залу с интерактивной картой Москвы возобновят в «Доме на Брестской»

музейМосквавыставка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте