Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Трубниковский переулок,17 Карта всех событий

Музей истории литературы XX века откроется в Москве 16 марта в главном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля (ГМИРЛИ). Об этом сообщили в пресс-службе музея.

По словам директора ГМИРЛИ Дмитрия Бака, первым проектом культурного учреждения станет «Улица Мандельштама: Осип и Надежда». Он посвящен 130-летию со дня рождения поэта. Также планируется создать экспозиции об Андрее Платонове и Михаиле Булгакове.

— Это будут мемориальные экспозиции в немемориальных местах, — цитирует Бака ТАСС.

Он добавил, что позднее в экспозиции будут представлены Владимир Маяковский, Анатолий Луначарский, Алексей Ремизов и многие другие.

Читайте также: Экскурсии по залу с интерактивной картой Москвы возобновят в «Доме на Брестской»