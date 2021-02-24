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Кластер социальных учреждений планируют создать в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кластер социальных учреждений планируют создать в Москве

Кирилл Николаев

Город

Кластер социальных учреждений, который объединяет детские учреждения, психоневрологический интернат и пансионаты для ветеранов войны и труда, в пилотном режиме планируется создать в столице. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

— Мы соединим в некую одну большую корпорацию учреждение детское, психоневрологический интернат и пансионаты для ветеранов войны и труда, чтобы весь жизненный цикл ребенка можно было отслеживать от его детских лет и до его взросления, — цитирует Стружак ТАСС.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2021 году начнется реализация новых проектов по развитию двух образовательных кластеров — долина МГУ и МГТУ имени Баумана.

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