Кластер социальных учреждений планируют создать в Москве

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Кластер социальных учреждений, который объединяет детские учреждения, психоневрологический интернат и пансионаты для ветеранов войны и труда, в пилотном режиме планируется создать в столице. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

— Мы соединим в некую одну большую корпорацию учреждение детское, психоневрологический интернат и пансионаты для ветеранов войны и труда, чтобы весь жизненный цикл ребенка можно было отслеживать от его детских лет и до его взросления, — цитирует Стружак ТАСС.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2021 году начнется реализация новых проектов по развитию двух образовательных кластеров — долина МГУ и МГТУ имени Баумана.

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