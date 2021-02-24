Движение в районе Щелковского шоссе затруднено из-за падения человека с эстакады

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Человек упал с эстакады Щелковского шоссе на МКАД. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено на 2,9 километра.

Выясняются все обстоятельства случившегося. О состоянии человека не сообщается.

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