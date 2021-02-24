Станцию «Славянский бульвар» открыли для входа и выхода пассажиров

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Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Славянский бульвар Карта всех событий

Станция «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена открыта для входа и выхода пассажиров. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что поезда останавливаются на станции в штатном режиме. По данным РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы, мужчину с муляжом гранаты задержали на станции «Славянский бульвар».

Ранее станция «Славянский бульвар» была временно закрыта для входа и выхода по требованию полиции.

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