Станцию «Славянский бульвар» открыли для входа и выхода пассажиров
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Славянский бульвар Карта всех событий
Станция «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена открыта для входа и выхода пассажиров. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что поезда останавливаются на станции в штатном режиме. По данным РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы, мужчину с муляжом гранаты задержали на станции «Славянский бульвар».
Ранее станция «Славянский бульвар» была временно закрыта для входа и выхода по требованию полиции.
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